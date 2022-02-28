Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам

Сбербанк снова существенно повысил ставки по вкладам.

Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев.

Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%.



В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от 1 тыс долларов, 5% от 10 тыс. долларов, 6% от 100 тыс.

Условия СберВклада:

Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021

Где можно оформить вклад: в любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении

Срок вклада: от 1 месяца до 1 года

Валюта вклада: рубли

Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽

Максимальная сумма вклада: не предусмотрена

Пополнение: безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽

Частичное снятие: только процентов

Кто может оформить: клиенты в возрасте от 14 лет

*Процентная ставка по вкладу не рассчитывается лично каждому клиенту (не является индивидуальной процентной ставкой).

Категории клиентов получат одинаковую процентную ставку по договору срочного вклада, если у них совпадают:

* текущие и максимальные остатки на вкладах в СберБанке за последние 3 месяца

* срок, сумма размещения и канал открытия нового вклада.

Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк