Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам

Сбербанк снова существенно повысил ставки по вкладам.
Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев.
Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%.
В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от 1 тыс долларов, 5% от 10 тыс. долларов, 6% от 100 тыс.
Условия СберВклада:
Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021
Где можно оформить вклад: в любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении
Срок вклада: от 1 месяца до 1 года
Валюта вклада: рубли
Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽
Максимальная сумма вклада: не предусмотрена
Пополнение: безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽
Частичное снятие: только процентов
Кто может оформить: клиенты в возрасте от 14 лет
*Процентная ставка по вкладу не рассчитывается лично каждому клиенту (не является индивидуальной процентной ставкой).
Категории клиентов получат одинаковую процентную ставку по договору срочного вклада, если у них совпадают:
* текущие и максимальные остатки на вкладах в СберБанке за последние 3 месяца
* срок, сумма размещения и канал открытия нового вклада.
Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.
ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк