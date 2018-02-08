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Новости. Политика
15:43, 08 Февраля 2018
фото: председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин и заместитель управляющего Карельским филиалом ОАО "Сбербанк России" Ольга Карпухина

Сбербанк будет информировать карельских избирателей о выборах Президента России

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ПАО Сбербанк – Карельское отделение №8628 присоединилось к Соглашению о сотрудничестве с ЦИК Карелии, которое предполагает информирование граждан о предстоящих выборах Президента России.

Соглашение о взаимодействии в целях обеспечения гарантий прав жителей Карелии на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении президентских выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года, было подписано между региональным Центризбиркомом и Сбербанком 8 февраля.

Ранее, 1 февраля, документ подписали руководители других крупных предприятий и учреждений – таких, как: АО "Газпром газораспределение Петрозаводск", Некоммерческое партнерство "Ассоциация горнопромышленников Карелии", ОАО "Кондопога", ПМУП "Городской транспорт", ООО "Управляющая компания "Сегежа групп", "РУСАЛ Надвоицы", ООО "Промнерудтранс", ООО "Кареллестранс", ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в Республике Карелия, Карельский филиал ПАО "Ростелеком", ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод", ПАО "МРСК Северо-Запада "Карелэнерго", АО "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии", АО "ПКС-Водоканал" АО "ПКС-Тепловые сети", ООО "Холдинг "Лотос", АО "Карелиянефтепродукт", АО "Карельский окатыш".

А 5 февраля инициативу ЦИК Карелии поддержали: гендиректор АО "Карелстроймеханизация" Николай Макаров, гендиректор ООО "РК-Гранд" Константин Малышев, врио генерального директора АО "Прионежская сетевая компания" Михаил Заворовский и гендиректор ОАО "Строительная компания ВЕК" Евгений Воскобойников.

Кроме того, свою готовность оказать поддержку в информировании избирателей высказали Торгово-промышленная палата Карелии и ООО "Соломенский лесозавод".

Соглашение о сотрудничестве подразумевает размещение на предприятиях, в организациях и учреждениях видеороликов, баннеров и другой информационной продукции, подготовленной ЦИК России.

По словам председателя регионального Центризбиркома Алексея Бахилина, подобный документ подписывается в Карелии впервые.

"Информирование наших избирателей, создание условий для реализации конституционных прав – одна из главных задач ЦИК Карелии. Набор информационно-разъяснительных материалов, который мы предоставляем организациям и предприятиям, разработан и утвержден ЦИК России", - отметил он. 

Алексей Бахилин поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв помочь в информировании избирателей на столь значимых для всей страны выборах.

Выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-02-08 15:47:25
С такими информаторами выборы пройдут как надо ...Грефу и другим лицам из санкционного списка .
Гость
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