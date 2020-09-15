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Сбербанк и власти Карелии обсудили вопросы цифровой трансформации региона

Новости. Общество
10:25, 16 Сентября 2020
фото: © Сбербанк
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Сбербанк провел "День цифровизации" для правительства Карелии и администрации Петрозаводского городского округа, в ходе которого участники обсудили тренды развития IT-отрасли, вопросы внедрения на территории республики инновационных цифровых сервисов, а также познакомились с проектами компаний экосистемы Сбербанка для решения инфраструктурных задач регионов.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы Карелии – премьер-министр правительства республики Александр Чепик.

"Президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве национальной цели развития до 2030 года, поставив перед региональными властями серьезную задачу по освоению и внедрению современных технологий. Мы готовы к изменениям и видим в Сбербанке надежного партнера в выполнении поручений президента. Уверен, что наше сотрудничество в области цифровизации приведет к оптимизации бизнес-процессов, повышению доступности городской среды и улучшению качества жизни населения в республике" – рассказал Александр Чепик.

Сбербанк, как один из лидеров цифровой трансформации, уже разработал и внедрил ряд продуктов в сферах образования, транспорта, обслуживания, о которых рассказали в ходе мероприятия представители банка и компаний экосистемы. В своем выступлении управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим также озвучил проекты, которые уже реализованы на территории республики в области цифровизации. 

"Сбербанк принимает самое активное участие в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в Указе № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Сегодня мы готовы предложить эффективные инструменты для развития цифровой инфраструктуры республики, которые уже работают и приносят пользу в других регионах страны. Я очень надеюсь, что совместными усилиями нам удастся вывести Карелию на новый цифровой уровень" – поделился управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Он также отметил, что в этом году учащиеся 64 школ Карелии будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы, разработанной в рамках реализации программы "Цифровая платформа персонализированного образования для школы" Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее". В основе цифровой платформы лежит персонализированный подход в образовании, который учитывает индивидуальные особенности каждого ученика и способствует развитию у них навыков XXI века: умения ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.

Продолжили мероприятие представители компаний экосистемы Сбербанка, которые рассказали о новейших технологических разработках в области цифровизации. Участники встречи узнали о возможностях Цифровой платформы Сбербанка – наборе инструментов, позволяющих рационально и прозрачно использовать временные и человеческие ресурсы для разработки и вывода в промышленную эксплуатацию сервисов для внутренних и внешних пользователей. Также были презентованы облачная индустриальная система управления муниципальными службами "Монитор мэра", дающая возможность в режиме онлайн следить за работой коммунальных служб, проект "Умный город" – набор инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды, а также комплекс технологий искусственного интеллекта для автоматизации колл-центров – применительно к многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

 

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