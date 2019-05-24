Сбербанк начал тестировать сервис денежных переводов

Сбербанк начал тестировать сервис, который позволяет переводить онлайн деньги людям без банковских карт или счетов.

Получатель сможет снять наличные в банкоматах или отделениях по коду, рассказал РБК один из участников фокус-группы. Эту информацию изданию подтвердили в колл-центре.

В мобильном приложении Сбербанка эта функция отражается в разделе "Платеж или перевод" под названием "Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате".

Участник фокус-группы пока смог перевести таким образом деньги только клиентам Сбербанка с помощью номера телефона. При попытке отправить деньги не клиенту этого банка приложение выдало ошибку.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".