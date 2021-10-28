Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 1 по 7 ноября.
1-2 ноября (понедельник, вторник) — обслуживание клиентов будет производиться по стандартному графику.
3 ноября (среда) — обслуживание клиентов будет производиться по стандартному графику, рабочий день сокращен на один час.
4 ноября (четверг) — выходной (праздничный) день.
5 ноября (пятница) — обслуживание клиентов будет производиться по режиму субботы.
6-7 ноября (суббота, воскресенье) — офисы будут работать по стандартным режимам работы субботы и воскресенья.
Обслуживание корпоративных клиентов с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы будут работать в обычном режиме.
Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты.
Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября, будет перенесена на 1 ноября (как обычно по воскресеньям). С 1 по 3 ноября включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 4–7 ноября, будет перенесена на 8 ноября.
Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.
Зачисление заработной платы и пенсии на счета физических лиц будет осуществляться по следующей схеме:
28, 29 октября и с 1 по 3 ноября:
зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме.
30, 31 октября и с 4 по 7 ноября:
будет осуществляться выплата по договорам, по которым предусмотрена возможность и есть согласие юридического лица на проведение операций в выходные и праздничные дни.
Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.
График работы офисов банка можно также уточнить по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
Для розничных клиентов:
Для корпоративных клиентов:
Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк