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Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

Новости. Общество
11:14, 28 Октября 2021
фото: © Сбербанк

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Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 1 по 7 ноября.

1-2 ноября (понедельник, вторник) — обслуживание клиентов будет производиться по стандартному графику.

3 ноября (среда) — обслуживание клиентов будет производиться по стандартному графику, рабочий день сокращен на один час.

4 ноября (четверг) — выходной (праздничный) день.

5 ноября (пятница) — обслуживание клиентов будет производиться по режиму субботы.

6-7 ноября (суббота, воскресенье) — офисы будут работать по стандартным режимам работы субботы и воскресенья.

Обслуживание корпоративных клиентов с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы будут работать в обычном режиме.

Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты.

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября, будет перенесена на 1 ноября (как обычно по воскресеньям). С 1 по 3 ноября включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 4–7 ноября, будет перенесена на 8 ноября.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Зачисление заработной платы и пенсии на счета физических лиц будет осуществляться по следующей схеме:

28, 29 октября и с 1 по 3 ноября:

зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме.

30, 31 октября и с 4 по 7 ноября:

будет осуществляться выплата по договорам, по которым предусмотрена возможность и есть согласие юридического лица на проведение операций в выходные и праздничные дни.

Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

График работы офисов банка можно также уточнить по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для розничных клиентов:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
  • 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Для корпоративных клиентов:

  • 0321 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
  • 8 (800) 5555-777 (для звонков из городов РФ).

Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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