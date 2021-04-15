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СберБанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт

Новости. Общество
11:00, 16 Апреля 2021
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Переход россиян на бесконтактные способы оплаты позволил СберБанку передать в переработку 10 тонн пластиковых карт.

В это число также попадают карты, не востребованные клиентами, которые открыли карты в СберБанк Онлайн и стали пользоваться ими в цифровом формате, а также в кошельке SberPay.

Кроме того, зачастую клиенты, обращаясь в отделение СберБанка за перевыпущенной картой, приносят и сдают свои карты с истекшим сроком действия.

С 2019 года мы предлагаем клиентам сразу активировать карту и начать ею пользоваться, делая привычные покупки и переводы, не дожидаясь получения пластиковой карты в отделении. В настоящее время мы масштабируем наш новый сервис, который позволяет клиенту вообще отказаться от физического пластика при заказе карты, а в случае необходимости просто заказать карту и получить ее в отделении.

Вопрос экологии и вреда пластика для окружающей среды стоит очень остро во всем мире. Мы уделяем большое внимание ESG повестке в целом и утилизации пластиковых карт, в частности. Кроме того, сегодня мы видим усиление тенденции отказа от пластиковых карт. Наш фокус в том числе и на развитии дистанционных сервисов оплаты. Например, мы запустили SberPay, благодаря которому покупки можно совершать без помощи "пластика" как офлайн, так и онлайн.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

 

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Комментарии

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Горожанин
2021-04-16 12:19:30
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