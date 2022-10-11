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Сбербанк подтвердил свое лидерство на рынке — эксперт

Новости. Общество
12:20, 10 Ноября 2022
фото: © Сергей Киселев / АГН «Москва»

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Экономист Андрей Бархота считает, что Сбербанк подтвердил сохранение своих флагманских позиций на рынке.

«Впечатляющей устойчивости крупнейшего финансового института страны к кризисным явлениям способствовало несколько факторов. Во-первых, лидерство на рынке зарплатных проектов обусловило относительное сохранение финансового и платежного поведения критической массы клиентов. Несмотря, на ряд провоцирующих социально-экономический шок события, общие поведенческие контуры традиционных клиентов Сбера остались неизменными. Во-вторых, созданная экосистема Сбера создала новый контур лояльности, который вкупе с образом старейшего и наиболее надежного банка позволила избежать оттока клиентов, а в ряде сегментов и нарастить активную финансово грамотную аудиторию. Эти факторы, безусловно, помогли Сберу сохранить поступательный рост в период кризиса нового тип», — отметил он.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 10 месяцев 2022 года кредитной организации удалось восстановить прибыльность, она превысила 50 млрд рублей. Греф также сообщил, что бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. «Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года», — сказал он.

При этом, Сбербанк добился стабилизации качества кредитного портфеля, доля просроченной задолженности находится ниже 2,2% — уровня конца 2021 года, сообщил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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