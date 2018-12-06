Сбербанк запретил отправлять деньги на кредитные карты по номеру телефона

Сбербанк изменил порядок перевода средств на кредитную карту. За ним могут последовать и другие банки.

Как пояснили "Газете.Ru" в Сбербанке, в банк поступали жалобы от клиентов из-за случайного перевода средств на кредитку – услуга вывода средств с кредитной карты является платной. Такие ошибки случались часто, потому что у большинства обладателей кредиток есть и дебетовые карты Сбербанка.

В колл-центре банка сообщили, что "исключение кредитной карты из алгоритма перевода по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря".

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