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"Сбормобиль" проедет по улицам Петрозаводска в воскресенье

Новости. Общество
13:20, 06 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Рейс "Сбормобиля" охватывает 23 точки в разных районах города.

По сообщению администрации города, 7 марта, в первое воскресенье месяца, волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.

Организаторы обращают внимание участников на то, что на завтрашнем рейсе не будет "Металлмобилля". Он выезжает на маршрут в тандеме со "Сбомобилем" каждое третье воскресенье месяца. Кроме того, волонтёры просят горожан придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе "Сбормобиль". Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников.

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