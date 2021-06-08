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Сборная Карелии по американскому футболу стала лидером своего дивизиона

Новости. Спорт
17:40, 09 Июня 2021
фото: © «Карельские оружейники»

«Карельские оружейники» 5 июня обыграли в гостях команду санкт-петербургской академии МЧС.

Как рассказали в Карельской федерации американского футбола, из-за географической близости команды играют друг с другом практически каждый сезон. «Оружейники» чаще берут верх и сейчас тоже считались фаворитами, но игра далась нашим футболистам очень тяжело.

В начале встречи петрозаводская команда играла очень уверенно, и по итогам первой половины игры «Оружейники» обеспечили себе комфортное преимущество — 28:6.

Похоже, ранний успех вместе с непривычной для карелов жаркой погодой сыграли с командой злую шутку. Допустив несколько критичных ошибок в защите, «Оружейники» подпустили соперника слишком близко. Положение пришлось спасать опытному играющему тренеру команды Сергею Корневу, вышедшему на поле. С трудом, но «Оружейникам» удалось довести игру до победы, проявив характер в концовке встречи.

Проигрывать петрозаводчанам было никак нельзя. Команда выступает в дивизионе «Север-Центр» Второй лиги чемпионата России, и только первое место даст возможность принять у себя первый матч на вылет. Любая осечка может привести к тому, что в плей-офф придется ехать играть в Самару или Волгоград.

Сейчас у «Оружейников» два победы в двух матчах — до МЧС была обыграна команда «Тарантула» из Тулы. Теперь петрозаводских любителей американского футбола ждут два домашних матча — 3 июля в столицу Карелии приедет московская команда «Феникс», а 31 июля на ответную игру петербуржцы из М. С. Обе игры пройдут на республиканском стадионе «Спартак».

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