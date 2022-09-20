Сборная Segezha Group заняла призовые места на Чемпионате России «Лесоруб-2022»

22 сентября в Красноярске завершился VII Чемпионат России «Лесоруб-2022».

Он проходил в рамках Международного форума «Леса России». Мероприятие организовали Союз лесопромышленников и лесоэкспортёров России, а также правительство Красноярского края при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также Федерального агентства лесного хозяйства.

Соревновались 74 участника из 17 регионов России. Лучшие вальщики Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») из филиалов по лесным ресурсам Сегежского ЦБК и Онежского ЛДК защищали корпоративные флаги в составе сборных команд Республики Карелия и Архангельской области.

Segezha Group выступила генеральным партнером соревнований. «Битва лесорубов» проводилась в двух номинациях: «Операторы с бензомоторными пилами» и «Операторы машин». Участники продемонстрировали своё мастерство в валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев, погрузке-разгрузке бревен, а также в эстафете. По результатам конкурса сотрудники Segezha Group заняли призовые места в личном зачёте, а абсолютным чемпионом в командном зачёте стала Республика Карелия.

Так, по итогам упражнений оператор харверстера Илья Бочкарев (сборная Карелии) занял 2 место, оператор форвардера Артем Калепин (сборная Архангельской области) — 3 место. Оба отмечены почетными дипломами и денежными призами. Также высокие результаты показали оператор форвардера из Сегежи Алексей Обрезков и оператор харвестера из Онеги Кирилл Горохов, они заняли 4 и 7 места, соответственно.

«Лесозаготовители наших активов стабильно демонстрируют высокий уровень профессионального мастерства. На этот раз операторы защищали честь не только компании, но и своих регионов — в составе сборных команд Республики Карелия и Архангельской области. Организация командных соревнований на уровне регионов говорит о высоком уровне доверия и признании мастерства наших сотрудников профильными министерствами и ведомствами. Наша компания намерена продолжать сложившееся взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и одновременно популяризировать лесные профессии, укреплять кадровый потенциал отрасли», — сказал вице-президент, руководитель дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка» Segezha Group Евгений Баталов.