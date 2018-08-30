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Новости. Общество
12:37, 30 Августа 2018

Сделки с недвижимостью встали из-за сбоя в Ростелекоме, заявили в Росреестре

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Управление Росреестра по Карелии сообщило о сбое в системе ведомства из-за аварии в арендуемом центре обработки данных Ростелекома.

"Работоспособность системы в данный момент восстанавливается. Предоставление государственных услуг Росреестра в штатном режиме будет возобновлено после устранения аварии. В связи с накопившимися в период сбоя обращениями возможно увеличение сроков оказания госуслуг", - сообщает паблик ведомства.

Как рассказали "Столице на Онего" в Нотариальной палате Карелии, проблемы по всей стране и нотариусы вынуждены не брать сделки с недвижимостью на регистрацию. У части людей документы проходят с регистрации, у части – нет, поэтому им приходится ждать неопределенное время.

 

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