Segezha Group начала промышленный выпуск белой бумаги

ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group, MOEX: SGZH), дочерняя компания ПАО АФК «Система» и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, начала промышленный выпуск сразу двух новых продуктов: белой микрокрепированной и белой микрокрепированной высокопористой бумаги.

Продукция производится на флагманском предприятии компании — Сегежском ЦБК (Карелия). Новые продукты поставляются как на собственные конвертинговые мощности Группы для производства бумажной упаковки, так и сторонним клиентам в России и за рубежом.

Производство соответствует высоким экологическим стандартам. Бумага выпускается на БДМ-11 — самой передовой и технологичной не только в России, но и в Европе. Подготовка сырья (целлюлозы) происходит на современном оборудовании — специально «под проект» в прошлом году был установлен гидроразбиватель Andritz (Австрия), модернизирована система водоочистки.

«Несмотря на трудности периода пандемии, мы продолжили работу над расширением продуктовой линейки, запустив уникальный для России продукт. На сегодняшний день мы единственные, кто выпускает в России белую микрокрепированную бумагу. Мы гордимся, что можем предложить клиентам более широкий ассортимент и пакетные решения», — говорит Александр Харитонов, вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group.