Segezha Group не хватает карельского леса

Лесопромышленному холдингу Segezha Group, который владеет Сегежским ЦБК в Карелии, не хватает лесного сырья из-за того, что его часть вывозится на экспорт.

"Леса не хватает производителям внутри Карелии. Например, обеспеченность лесом Сегежского ЦБК составляет 60%, (остальные) 40% леса завозятся из других регионов. При этом большой объем леса экспортируется в Финляндию и в другие страны. Задача - сделать так, чтобы 100% леса перерабатывалось в республике и на экспорт отправлялась только продукция с высокой добавленной стоимостью", - сказал президент Segezha Group Михаил Шамолин в Петрозаводске.

"Это не сделать одномоментно, потому что исторически бизнес по заготовке леса и его экспорту существовал всегда, люди на этом зарабатывали... Это не остановить. В Карелии и России имеет смысл перерабатывать максимум сырья внутри. У России в мире есть все преимущества по себестоимости, она может и должна стать мировым лидером по производству лесной продукции - бумаги и всего остального", - добавил Шамолин.