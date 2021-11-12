Segezha Group открыла R&D Центр в Карелии

На площадке лесопромышленного кластера Segezha Group в Сегеже состоялось торжественное открытие R&D Центра холдинга.

По сообщению пресс-службы компании, R&D Центр в Сегеже - это первый в российской целлюлозно-бумажной промышленности корпоративный центр НИОКР, который будет специализироваться на создании более эффективных и высокотехнологичных продуктов в области бумажной упаковки. Сотрудники центра займутся оптимизацией конструкции и дизайна, разработкой новых продуктов, испытанием упаковочных решений. Основные усилия будут концентрироваться вокруг проектов термоформуемой, пищевой, e-commerce, а также мелкоформатной упаковки. Особое внимание будет уделяться передовым упаковочным решениям – с биопокрытием, для свежих продуктов, из вторичного сырья, с тиснением.

Инвестиции составили около 90 млн рублей. В центре - более 30 единиц современного оборудования: испытательные и измерительные приборы, предназначенные для тестирования новых материалов и покрытий, изготовления прототипов и подготовки к серийному производству.

Бумажная упаковка – одно из приоритетных направлений R&D компании. Определяющими при выборе данного направления стали: наибольший инновационный потенциал, сырьевая синергия и потенциально высокая скорость коммерциализации идей.

На базе нового структурного подразделения планируется партнерство с клиентами холдинга, взаимодействие с ведущими университетами страны, российскими и зарубежными стартапами.

Планируется, что к 2022 году доля новых упаковочных продуктов и решений в портфеле Segezha Group составит не менее 10%. В фокусе внимания – замещение продукции из пластика и удовлетворение экологичных запросов осознанных потребителей.

«Бумажная упаковка обладает неограниченным инновационным потенциалом. R&D Центр мы создали именно для того, чтобы реализовать этот потенциал. На следующий год запланирован вывод на рынок целого ряда инновационных упаковочных решений. Уверен, что это новое направление будет успешным. Мы являемся крупнейшим производителем и безоговорочным лидером по бумажной упаковке в России и занимаем второе место в Европе», - отметил на церемонии открытия Центра Михаил Шамолин, президент Segezha Group.