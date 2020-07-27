Сегежский ЦБК приступит к выпуску нового вида бумаги

В конце 2020 года Segezha Group (входит в АФК "Система") ожидает поставку и начало монтажа линии роспуска целлюлозного волокна на Сегежском ЦБК.

Это так называемый вертикальный гидроразбиватель австрийского машинстроительного концерна Andritz AG. Он будет установлен на бумажной фабрике №3. Его производительность 350 т в сутки. Пуск нового оборудования запланирован на 1 кв. 2021 г. Инвестиции в проект составляют около 500 млн руб.

Новое оборудование позволит компании начать промышленный выпуск белой микрокрепированной мешочной бумаги – на данном этапе для собственных производственных нужд. Сегежский ЦБК специализируется на производстве высокопрочной коричневой крафт-бумаги для индустриальной и потребительской упаковки. Белая бумага будет поступать на конвертинговые линии ООО "Сегежская упаковка" для производства продукции премиального качества.

Сейчас на бумажной фабрике №3 готовится помещение под новое оборудование. В отдельной пристройке разместят гидроразбиватель волокна, сортировку, баковое хозяйство. Гидроразбиватель обеспечит оптимальную загрузку бумагоделательных машин и даст возможность поддерживать объем производства бумаги в период плановых остановов технологических производств.

На бумфабрике №4 будет установлен узел водоподготовки воды. Поставщиком технологии и оборудования выбрана НПК "Медиана-фильтр". Производительность узла – 350 м3 в час. Поставка комплектующих и монтаж намечены на ноябрь с.г.

"Для узла водоочистки, где осуществляется дополнительное обесцвечивание воды для производства белой бумаги, избрана технология ультрафильтрации", – сообщает директор по инвестициям АО "Сегежский ЦБК" Татьяна Балехова. – При этой технологии жидкость под давлением продавливается через специальную полупроницаемую мембрану. Используя разницу давлений и изменения направления потока воды, внутренняя её часть постоянно очищается".

Ультрафильтрационное оборудование установки предназначено для снижения цветности, мутности воды, удаления взвешенных веществ, железа, коллоидов, микробиологических загрязнений и высокомолекулярной органики. Оно гарантирует высокую степень очистки и стабильные показатели качества фильтрата – даже при колебаниях состава исходной воды, например, в период паводков и цветения, когда в воде возрастает количество минеральных и органических примесей, микроорганизмов.

При реализации проекта особое внимание уделяется его экологической составляющей. Принимается в расчет необходимость обеспечения минимального уровня нагрузки на окружающую среду, экологичности создаваемого производства.

Справка:

Гидроразбиватель представляет собой металлическую ванну, внизу которой расположен узел роспуска с ротором. Для дезинтеграции кип (товарная целлюлоза со склада хранения доставляется в линию роспуска в виде столбцов кип) в ванну подается разбавительная вода. За счет вращения ротора целлюлоза распускается, в результате чего образуется водно-волокнистая суспензия – целлюлозная масса.