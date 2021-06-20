Сегодня на планерке в мэрии глава Петрозаводска обсудит механизмы наведения порядка в городе

На очередной планерке в администрации Владимир Любарский обсудит работу кураторов микрорайонов, а также механизмы наведения порядка в Петрозаводске.

«Проведем очередное открытое планерное совещание. Обсудим работу муниципального контроля, их полномочий и механизмов наведения порядка в Петрозаводске», - написал глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Начало планерки в 10.00. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее Любарский назначил кураторов районов города, каждый из которых должен следить за обстановкой на закрепленных территориях.