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Сегодня на планерке в мэрии глава Петрозаводска обсудит механизмы наведения порядка в городе

Новости. Общество
07:15, 21 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

На очередной планерке в администрации Владимир Любарский обсудит работу кураторов микрорайонов, а также механизмы наведения порядка в Петрозаводске.

«Проведем очередное открытое планерное совещание. Обсудим работу муниципального контроля, их полномочий и механизмов наведения порядка в Петрозаводске», - написал глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Начало планерки в 10.00. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее Любарский назначил кураторов районов города, каждый из которых должен следить за обстановкой на закрепленных территориях.

 

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