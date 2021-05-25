Глава Петрозаводска назначил кураторов районов города

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский закрепил за своими замами районы Петрозаводска.

Владимир Любарский назначил ответственных за ситуацией на различных городских территориях. Об этом новый глава города сообщил на своей странице в соцсети.

«Принято решение закрепить кураторство за районами города. Каждый мой заместитель будет следить за обстановкой на закрепленных территориях. Взаимодействие депутатов Петросовета с кураторами также даст дополнительный эффект», — пишет Владимир Любарский.

Так, за центр города будет отвечать первый заместитель главы администрации Петрозаводска Инна Колыхматова, за Древлянку и Перевалку — председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, за Голиковку и Зареку — председатель комитета социального развития Любовь Иконникова, Соломенное, Пески, Сулажгору, Рыбку, Железнодорожный район — руководитель аппарата Диана Евстигнеева, Кукковку, СКЗ и Томицы — председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов и др.





«В ближайшее время кураторы проведут серию горячих линий для жителей своих районов. Анонсы разместим на сайте администрации», — пообещал Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на открытых планерках в мае и июне.