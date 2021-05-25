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Глава Петрозаводска назначил кураторов районов города

Новости. Общество
15:55, 26 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский закрепил за своими замами районы Петрозаводска.

Владимир Любарский назначил ответственных за ситуацией на различных городских территориях. Об этом новый глава города сообщил на своей странице в соцсети.

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«Принято решение закрепить кураторство за районами города. Каждый мой заместитель будет следить за обстановкой на закрепленных территориях. Взаимодействие депутатов Петросовета с кураторами также даст дополнительный эффект», — пишет Владимир Любарский.

Так, за центр города будет отвечать первый заместитель главы администрации Петрозаводска Инна Колыхматова, за Древлянку и Перевалку — председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, за Голиковку и Зареку — председатель комитета социального развития Любовь Иконникова, Соломенное, Пески, Сулажгору,  Рыбку, Железнодорожный район  — руководитель аппарата Диана Евстигнеева, Кукковку, СКЗ и Томицы — председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов и др.

«В ближайшее время кураторы проведут серию горячих линий для жителей своих районов. Анонсы разместим на сайте администрации», — пообещал Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на открытых планерках в мае и июне.

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Комментарии

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Изя
2021-05-26 16:17:58
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,-
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет?-
Кричит Осел,- мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
"Пожалуй,- говорят,- возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней,-
Им отвечает Соловей,-


А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь" И.Крылов басня про ПТЗ )))) :)
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