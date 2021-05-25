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Борьбу с крысами обсудят на общегородской открытой планерке в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 26 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на открытых планерках в мае и июне.

Владимир Любарский опубликовал примерный план открытых планерных совещаний в администрации Петрозаводска с темами, которые на них будут обсуждаться.

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Так, 31 мая планерка будет посвящена ремонту дорог и организации дорожного движения, 7 июня – транспортному обслуживанию населения, 21 июня – контролю за благоустройством, 28 июня власти хотят затронуть тему крыс и клещей (дератизация и акарицидные мероприятия). 14 июня планерки не будет, так как этот день объявлен выходным.

«Вопрос уборки мусора в формат городской планёрки не поместится - нужно мероприятие более объемное. Но затягивать не будем», - уточнил Любарский.

Напомним, общегородские планерки, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения на должности главы Петрозаводска. Владимир Любарский этот формат вернул, первая открытая общегородская планерка после долгого перерыва состоялась 17 мая.    

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