Борьбу с крысами обсудят на общегородской открытой планерке в мэрии Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на открытых планерках в мае и июне.

Владимир Любарский опубликовал примерный план открытых планерных совещаний в администрации Петрозаводска с темами, которые на них будут обсуждаться.

Так, 31 мая планерка будет посвящена ремонту дорог и организации дорожного движения, 7 июня – транспортному обслуживанию населения, 21 июня – контролю за благоустройством, 28 июня власти хотят затронуть тему крыс и клещей (дератизация и акарицидные мероприятия). 14 июня планерки не будет, так как этот день объявлен выходным.

«Вопрос уборки мусора в формат городской планёрки не поместится - нужно мероприятие более объемное. Но затягивать не будем», - уточнил Любарский.

Напомним, общегородские планерки, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения на должности главы Петрозаводска. Владимир Любарский этот формат вернул, первая открытая общегородская планерка после долгого перерыва состоялась 17 мая.