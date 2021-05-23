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Новый глава Петрозаводска провел первую открытую планерку, попросив не превращать ее в политическую трибуну

Новости. Политика
12:06, 24 Мая 2021
фото: © скриншот трансляции

Владимир Любарский на первой городской планерке, которая состоялась сегодня, определил регламент проведения данного мероприятия.

В понедельник, 24 мая, после длительного перерыва новый глава Петрозаводска Владимир Любарский возобновил проведение открытых городских планерок. Планерку мог посетить любой желающий, кроме этого была организована видеотрансляция в Интернете на канале городской администрации.

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С первых минут встречи Любарский определил регламент проведения планерки, попросив не превращать общегородское мероприятие в политическую трибуну и предвыборный пиар.

"Здесь нет приглашенных, мы все участники одного общего процесса - власть и горожане. Есть регламент, и я категорически прошу его соблюдать, чтобы работа была конструктивной и эффективной и принимались те решения, которые пойдут на пользу города. Категорически просил бы не превращать планерку в какую-то политическую трибуну, предвыборный пиар. Будем решать текущие рабочие вопросы. Есть тема - обсуждаем ее, работаем с ней. В конце формируем блок вопросов. Вот и все. Планерка - это рабочий инструмент, давайте будем совместно пользоваться им на общее благо", - сказал Владимир Любарский.

В результате планерка прошла в рамках регламента, были рассмотрены вопросы по благоустройству города и комфортной среде, также рассказано о безопасности Петрозаводска.

Присутствовавшие задали вопросы о строительстве на территории Каменного бора, о мусоре в парке Беличий остров.

Также запредседателя Петросовета, главный врач поликлиники №4 Ольга Билко призвала делать вакцинацию.

И только депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина, забыв о просьбе главы Петрозаводска – не превращать планерку в пиар-акцию, - активно продвигала вопросы по благоустройству Октябрьского проспекта - округу, от которого собирается баллотироваться на выборах, а сейчас участвует в праймериз.

Напомним, общегородские планерок, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения в статусе мэра Петрозаводска.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-24 12:37:20
Шах и мат вечнонедовольным яблочнутым протестунам. Шипите злобно в кустах, ибо имеете на то конституционное право
Гость
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