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Сегодня в детских садах Петрозаводска открываются дежурные группы

Новости. Общество
08:50, 01 Июня 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Перед началом работы дошкольных учреждений проведена санитарная обработка зданий, помещений и внутренней территории, организованы медосмотры детей и персонала, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске откроются 54 детсада для пяти тысяч воспитанников. 

Напомним, в соответствии с распоряжением главы республики с 26 мая разрешено открытие дежурных групп или дежурных детских садов.

В детсадах производятся генеральные уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, силами МЧС обработаны территории учреждений, также закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Проведена предварительная оценка эпидемиологического статуса и медицинские осмотры воспитанников и сотрудников дежурных групп.

В дежурные группы принимают воспитанников, чьи родители вынуждены находиться на работе, которая требует непосредственного присутствия на рабочем месте; а также дети, родители которых не могут перевестись на дистанционную работу либо получить отпуск.

Родителям необходимо представить справку от работодателя, подтверждающую необходимость присутствия на рабочем месте, составленную в свободной форме.

В дежурные группы не допускаются дети, проживающие с лицами старше 65 лет; дети с признаками ОРВИ; дети, находившиеся в контакте с заболевшими COVID-19, до получения разрешения от медицинской организации; а также дети, выезжавшие за пределы городского округа менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп и (или) контактировавшие с лицами, прибывшими из других муниципальных районов (городских округов), менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп.

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