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Новости. Общество
23:30, 19 Июня 2018

Секс-роботов научили отказывать в сексе

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Секс-робота с искусственным интеллектом Саманту научили отказывать в половом акте, если та "не в настроении".

Ее создатели уверяют, что на теле куклы установлены специальные датчики, которые могут распознать слишком агрессивные или "неуважительные" прикосновения. Ее изобретатель, испанец Серги Сантос продемонстрировал умение самостоятельно принимать решение о сексе во время презентации перед учеными в Великобритании.

Сантос утверждает, что его робот может переключаться между несколькими режимами, полностью меняя свое поведение: в настройках можно настроить семейную, романтичную или страстную Саманту.

Саманта пока существует в виде прототипа. Сантос готовится к массовому производству роботов по цене 3,6 тыс. фунтов стерлингов (около 300 тыс. рублей), пишет Лента.ру.

В начале июня было опубликовано исследование, в котором значилось, что терапевтические свойства секс-кукол не доказаны. При этом супруга Сантоса в апреле утверждала, что появление Саманты в доме спасло их брак и заверяла, что робот полезен для решения семейных проблем.

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