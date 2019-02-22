Съем квартир в Петрозаводске не дорожает более 2 лет, заявили в Карелиястат

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Стоимость аренды жилья в Петрозаводске у частных лиц к началу 2019 года почти не выросла по сравнению с ценами 2016 года.
Это следует из официальной статистики по аренде жилья, которую в течение последних трех лет публиковал Карелиястат.
В сентябре 2016 года аренда однокомнатной квартиры у частных лиц стоила, в среднем, 11,5 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной – 13,5 тыс. рублей.
Сколько сейчас составляет стоимсть аренды квартир в Петрозаводске, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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