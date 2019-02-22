Съем квартир в Петрозаводске не дорожает более 2 лет, заявили в Карелиястат

Стоимость аренды жилья в Петрозаводске у частных лиц к началу 2019 года почти не выросла по сравнению с ценами 2016 года.

Это следует из официальной статистики по аренде жилья, которую в течение последних трех лет публиковал Карелиястат.

В сентябре 2016 года аренда однокомнатной квартиры у частных лиц стоила, в среднем, 11,5 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной – 13,5 тыс. рублей.

Сколько сейчас составляет стоимсть аренды квартир в Петрозаводске, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".