Семенович попала в больницу после неудачного педикюра

Певицу госпитализировали после уходовой процедуры.

Бывшая солистка группы "Блестящие" оказалась у хирурга после неудачного похода в салон красоты. К проблемам со здоровьем привел неаккуратно сделанный педикюр, пишет Cosmopolitan.

"Раздувается, что мне чуть ли не отрезали палец, или я его сломала, но всё хорошо! Просто неудачно сделала педикюр, и под ноготь попала инфекция", – пояснила блондинка.

Анна рассказала, что ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Хирург провел неприятные, но необходимые для выздоровления процедуры. Теперь артистка идет на поправку, однако ей больно ходить и носить узкую обувь.

"Хожу только в кедах или уггах, но уверена, что скоро смогу танцевать", – сказала Семенович.



Она добавила, что вынуждена временно отказаться от спорта, но не перестанет следить за питанием.