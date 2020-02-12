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Семенович попала в больницу после неудачного педикюра

Новости. Общество
19:10, 12 Февраля 2020
фото: © instagram.com/ann_semenovich
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Певицу госпитализировали после уходовой процедуры.

Бывшая солистка группы "Блестящие" оказалась у хирурга после неудачного похода в салон красоты. К проблемам со здоровьем привел неаккуратно сделанный педикюр, пишет Cosmopolitan.

"Раздувается, что мне чуть ли не отрезали палец, или я его сломала, но всё хорошо! Просто неудачно сделала педикюр, и под ноготь попала инфекция", – пояснила блондинка.

Анна рассказала, что ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Хирург провел неприятные, но необходимые для выздоровления процедуры. Теперь артистка идет на поправку, однако ей больно ходить и носить узкую обувь.

"Хожу только в кедах или уггах, но уверена, что скоро смогу танцевать", – сказала Семенович.

Она добавила, что вынуждена временно отказаться от спорта, но не перестанет следить за питанием.

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Комментарии

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mts
2020-02-12 19:45:01
Такое уже было у лапочки другой
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