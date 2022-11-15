Семерых жителей северного поселка Карелии отвезли в больницу на обследование

В Карелии пожилые люди старше 65 лет, проживающие в отдаленных деревнях, доставляются в центральные районные больницы на диспансеризацию и вакцинацию.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» пожилые жители отдаленных поселков доставляются для прохождения диспансеризации и вакцинации в центральные районные больницы.

Так, 24 ноября, например, в Межрайонную больницу №1 в Костомукше для проведения дополнительных обследований второго этапа диспансеризации были доставлены семь жителей деревни Вокнаволок.

Всего, по словам министра Охлопкова, с начала года в районные учреждения здравоохранения для профилактических мероприятий из отдалённых населённых пунктов республики было доставлено 1148 жителей Карелии старше 65 лет, специалисты совершили 218 выездов.