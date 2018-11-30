Семьям чиновников оплатят переезд из бюджета Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о выплате компенсаций расходов семьям госслужащих на переезд в другие населенные пункты республики, где они получают новые должности.
Согласно тексту документа, за счет бюджета будут оплачиваться расходы на покупку билетов чиновникам, их женам и детям, перевозку их имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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