Семьям чиновников оплатят переезд из бюджета Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о выплате компенсаций расходов семьям госслужащих на переезд в другие населенные пункты республики, где они получают новые должности.

Согласно тексту документа, за счет бюджета будут оплачиваться расходы на покупку билетов чиновникам, их женам и детям, перевозку их имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом.

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