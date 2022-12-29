Бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что Советский Союз стоял у истоков понятия «европейская безопасность».

Советский Союз был источником безопасности на европейском континенте и являлся одним из основоположников этого понятия, о котором много говорят в 2022 году. Об этом рассказал ТАСС бывший постоянный представитель России при Евросоюзе, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов по случаю 100-летия со дня образования СССР.

«Вы знаете, когда впервые появилась идея созыва совещания по вопросам безопасности сотрудничества Европы, что потом стало СБСЕ, а потом ОБСЕ? Это политический консультативный комитет Организации Варшавского договора. Это [впервые] была наша инициатива совместно с союзниками, которые, увы, больше нам сегодня не союзники. Так что Советский Союз стоял у истоков самого понятия «европейская безопасность», — сказал Чижов, отвечая на вопрос о том, как влиял СССР на безопасность в Европе.

Организация Варшавского договора (ОВД) была создана с целью поддержания мира в Европе на совещании в Варшаве 14 мая 1955 года представителями Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, СССР и Чехословакии. Документ был заключен в ответ на создание западными государствами военной группировки и милитаризацию ФРГ, а также включение ее в НАТО. Организация просуществовала до 1991 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объединяет 57 государств и является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. До 1994 носила название СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Чижов 17 лед занимал должность постпреда России при Евросоюзе. В сентябре этого года он был освобожден от должности и назначен сенатором от Карелии.