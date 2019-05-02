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Новости. Общество
19:40, 02 Мая 2019
фото: Серегй Лазарев/фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сергей Лазарев объяснил, для чего исполнители перед "Евровидением" сдают кровь

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По словам певца, она необходима для выяснения этнического происхождения участников конкурса.

Сдача крови участниками конкурса "Евровидение" необходима для того, чтобы выяснить их этническое происхождение. Об этом в четверг рассказал певец Сергей Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант", сообщает ТАСС.

"В этом году главный спонсор Евровидения - это контора, которая определяет, сколько в твоей крови, сколько вообще в тебе разных национальностей", - сказал он.

Лазарев также заявил, что исполнители "подписали бумагу, что это [результаты экспертизы] может быть обнародовано".

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, Лазарев выступит во втором концерте под номером 13. Финал конкурса состоится там же в субботу, 18 мая.

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