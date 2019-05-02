Сергей Лазарев объяснил, для чего исполнители перед "Евровидением" сдают кровь

По словам певца, она необходима для выяснения этнического происхождения участников конкурса.

Сдача крови участниками конкурса "Евровидение" необходима для того, чтобы выяснить их этническое происхождение. Об этом в четверг рассказал певец Сергей Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант", сообщает ТАСС.

"В этом году главный спонсор Евровидения - это контора, которая определяет, сколько в твоей крови, сколько вообще в тебе разных национальностей", - сказал он.

Лазарев также заявил, что исполнители "подписали бумагу, что это [результаты экспертизы] может быть обнародовано".

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, Лазарев выступит во втором концерте под номером 13. Финал конкурса состоится там же в субботу, 18 мая.