Сервис на сайте ФНС обозначит фирмы-однодневки

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На сайте Федеральной налоговой службы с июня 2018 года начнет работать общедоступный электронный ресурс "Прозрачный бизнес", который поможет предпринимателям проверять своих партнеров "на честность".
Об этом представитель управления ФНС по Карелии сообщил на заседании комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет в Минфине республики.
По его словам, сервис будет содержать не отнесенные к налоговой тайне сведения об организациях.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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