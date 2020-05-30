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Северный ветер усилится в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 30 Мая 2020
фото: Светлана Ларионова
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О погоде на 31 мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северных направлений умеренный, днем местами порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8 градусов, местами подморозит до -1,-3 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +18 градусов.

В Петрозаводске также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов. Днем потеплеет до +12, +14 градусов.

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