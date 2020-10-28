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Сфера услуг получит продление отсрочки по уплате налогов и взносов

Новости. Общество
15:59, 29 Октября 2020
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Президент России Владимир Путин предложил продлить для предприятий сферы услуг отсрочку по налогам и страховым взносам на три месяца.

Об этом он заявил в ходе форума "Россия зовет!".

Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса после снятия ограничений не все компании пострадавших отраслей имели возможность восстановить свое докризисное положение.

"Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги, и для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца", - сказал президент, чьи слова цитирует RNS.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-29 17:05:07
А после отсрочки деньги с неба упадут, уж простили бы совсем эти налоги и не только сфере услуг, а всем.
Leopol'd
2020-10-29 16:41:36
При выходе из пандемийного кризиса, предприятия должны не только выйти на старые показатели, но и превысить их вдвое-втрое. Им же только отсрочку дали. После отсрочки придётся выплатить за весь период. Государство дало 5 копеек, через сложную систему бюрократии. А затем попросило вернуть втрое, причём под угрозами штрафов и пеней.
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