Сфера услуг получит продление отсрочки по уплате налогов и взносов

Президент России Владимир Путин предложил продлить для предприятий сферы услуг отсрочку по налогам и страховым взносам на три месяца.
Об этом он заявил в ходе форума "Россия зовет!".
Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса после снятия ограничений не все компании пострадавших отраслей имели возможность восстановить свое докризисное положение.
"Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги, и для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца", - сказал президент, чьи слова цитирует RNS.
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