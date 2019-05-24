Шиномонтаж, гаражи и киоски уберут с шести улиц Петрозаводска

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Нестационарные объекты демонтируют на улицах Куйбышева, Балтийской, М. Мерецкова, Хейкконена, Учительской и Лососинском шоссе, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация карельской столицы сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, что с 27 мая по 17 июня с 10.00 будет произведен демонтаж киоска в районе дома №1 по ул. Куйбышева, 8 гаражей в районе домов №51, №59 по ул. Балтийской, 5 павильонов и киосков в районе домов №25, №26 по Лососинскому шоссе, 4 остановочных комплекса с павильоном, павильона, двух киосков в районе дома №5 по ул.Мерецкова, павильона в районе ул. Учительской, павильона "Шиномонтаж" в районе дома № 33 по ул. Хейкконена.
Демонтированные объекты будут вывезены в район улицы Короленко.
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