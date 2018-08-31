09:29, 31 Августа 2018
Ширшина рассказала, что лучше - пост мэра или должность директора молкомбината
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Галина Ширшина сравнила работу в кресле директора Олонецкого молочного комбината с трудом на посту мэра Петрозаводска.
На пресс-конференции в Петрозаводске Галина Ширшина ответила на вопрос журналистов о том, где ей было комфортнее работать,- на посту мэра столицы Карелии или в должности руководителя молкомбината.
Напомним, что до назначения на пост директора молкомбината в Олонце Галина Ширшина в сентябре 2013 года стала первой женщиной-мэром Петрозаводска и проработала в этой должности до декабря 2015 года.
Что Галина Ширина ответила на вопрос журналистов, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".
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