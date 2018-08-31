Ширшина рассказала, что лучше - пост мэра или должность директора молкомбината

Галина Ширшина сравнила работу в кресле директора Олонецкого молочного комбината с трудом на посту мэра Петрозаводска.

На пресс-конференции в Петрозаводске Галина Ширшина ответила на вопрос журналистов о том, где ей было комфортнее работать,- на посту мэра столицы Карелии или в должности руководителя молкомбината.

Напомним, что до назначения на пост директора молкомбината в Олонце Галина Ширшина в сентябре 2013 года стала первой женщиной-мэром Петрозаводска и проработала в этой должности до декабря 2015 года.

Что Галина Ширина ответила на вопрос журналистов, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".