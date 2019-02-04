Одна школа и 29 классов закрылись в Карелии на карантин из-за гриппа и ОРВИ

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 9817 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 84,5%. Превышение отмечается во всех возрастных группах.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 37,7% (+2689 случаев.)

В столице Карелии зарегистрировано 5217 случаев заболевания, что выше эпидемического порога на 75,6%. Превышение эпидпорога отмечается во всех возрастных группах, кроме детей 0-2 лет.

На карантин закрыта финноугорская школа и 29 классов в разных школах Карелии. Также закрыт один детский сад и четыре группы в разных районах Карелии.

При обследовании выявлена активная циркуляция вирусов гриппа A(H3N2) и A(H1N1)09.