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Школьникам в Карелии помогут выбрать профессию

Новости. Общество
17:20, 16 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян
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До 20 сентября школьники 6-11 классов могут записаться на профориентационные бесплатные занятия Try-a-Skill, сообщили в Минобразования Карелии.

Записаться на занятия можно после прохождения теста на сайте. Здесь школьник сможет оценить свои вербальные, конструкторские, математические и логические способности, узнать, насколько он внимателен и стрессоустойчив. Тесты и интерактивные игры знакомят ребят с профессиями кондитера, архитектора, программиста, дизайнера, помогают понять, насколько трудно быть блогером, предпринимателем и пр.

Все тесты разработаны на основе доказанных научных теорий в области психологии и профориентации, отмечают организаторы мероприятия.

После вступительного тестирования участники под руководством наставника будут выполнять практические задания из реальных профессий. Мероприятия могут быть разного уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и специальных знаний.

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