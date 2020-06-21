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Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах

Новости. Общество
19:40, 21 Июня 2020
фото: © Архив ТАСС/Тимур Субханкулов
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Восьмиклассникам из школы при церкви Святого Павла в британском Лестере задали написать сочинение на тему собственных похорон.

Детям выдали анкеты с вопросами, которые помогли бы им подготовить литературную работу. Ученикам предлагалось рассказать, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле и какая музыка должна звучать во время церемонии, пишет "360".

Учащимся также дали возможность описать дизайн гроба, в котором они хотели бы лежать после смерти. Помимо этого, у детей поинтересовались, хотят они быть похоронены или кремированы. Школьники могли написать, кого из гостей они хотели бы видеть на церемонии.

Родители ребят раскритиковали такое задание. Одна из матерей заявила, что предлагать подобное особенно жестоко во время пандемии коронавируса, когда каждый день умирают тысячи людей. А учитель добавил, что такое задание может травмировать ребенка, недавно потерявшего кого-то из близких.

Руководство школы уже извинилось. Администрация объяснила это тем, что задания выслали ученикам по ошибке.

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Комментарии

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кир
2020-06-21 20:30:53
Пофиг их делишки.
Гость
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