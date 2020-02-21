Школьников из Карелии приглашают поучаствовать в конкурсе сочинений

Проводится межрегиональный конкурс сочинений "Я – гражданин России" среди обучающихся СЗФО, сообщили в Минобразе Карелии.

Со 2 по 31 марта состоятся школьный и муниципальный этапы конкурса.

Тема сочинения "Я – гражданин России!" может быть раскрыта через обращение к важнейшим датам в истории России, таким как 75-летие Великой Победы. Конкурс проводится по возрастным категориям среди учащихся 7-8 классов, 9-10 классов, 11 классов и среднего профессионального образования.

По итогам муниципального этапа лучшие работы по каждой возрастной группе (всего 3 работы) в электронном виде в формате Word и качественно сканированный вариант рукописного текста с сопроводительным протоколом муниципального жюри направляются на электронный адрес tamara.fil@mail.ru в срок до 10 апреля с пометкой "Конкурс сочинений".

По итогам регионального этапа отбираются 5 лучших работ по каждой возрастной категории. Работы победителей публикуются на сайте стратегического партнерства "Северо-Запад" для открытого интернет-голосования. Результаты интернет-голосования будут учтены при подведении итогов окружного этапа.

Награждение победителей оргкомитет конкурса проводит в Аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в два этапа:

- на первом этапе будут награждены обучающиеся 11-х классов, которые примут участие в программе торжественных мероприятий для выпускников "Алые паруса";



- на втором этапе (в сентябре) – победители 7-8- и 9-10 классов, учащиеся СПО.



Кроме того, для победителей предусмотрена экскурсионная программа по музеям и достопримечательностям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.