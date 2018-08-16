Шлямин: Финляндия отстояла сотрудничество с Карелией несмотря на давление США
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Программа приграничного сотрудничества "Карелия" между Россией и Финляндией была принята вопреки давлению Евросоюза и США, считает бывший торговый представитель РФ в Финляндии Валерий Шлямин.
"При всех перипетиях мировой политики и у нас, у россиян, и у финнов сохраняется твердое желание придерживаться добрососедства. И очень важно, что финское руководство очень мудро поступает, практически отстояв программу приграничного сотрудничества в Брюсселе, в то время, как большинство европейских политиков под эгидой Евросюза и под давлением США были готовы загубить и этот инструмент – инструмент добрососедства", - сказал Шлямин в интервью ГТРК "Карелия"
По его словам, на реализацию программы "Карелия" выделено в общей сложности 43 млн. евро, в том числе, более 10 млн. евро финансирует правительство Российской Федерации, примерно столько же - правительство Финляндии, остальную часть - Евросоюз.
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