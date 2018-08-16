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Новости. Общество
15:58, 16 Августа 2018

Шлямин: Финляндия отстояла сотрудничество с Карелией несмотря на давление США

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Программа приграничного сотрудничества "Карелия" между Россией и Финляндией была принята вопреки давлению Евросоюза и США, считает бывший торговый представитель РФ в Финляндии Валерий Шлямин.

"При всех перипетиях мировой политики и у нас, у россиян, и у финнов сохраняется твердое желание придерживаться добрососедства. И очень важно, что финское руководство очень мудро поступает, практически отстояв программу приграничного сотрудничества в Брюсселе, в то время, как большинство европейских политиков под эгидой Евросюза и под давлением США были готовы загубить и этот инструмент – инструмент добрососедства", - сказал Шлямин в интервью ГТРК "Карелия"

По его словам, на реализацию программы "Карелия" выделено в общей сложности 43 млн. евро, в том числе, более 10 млн. евро финансирует правительство Российской Федерации, примерно столько же - правительство Финляндии, остальную часть - Евросоюз.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-16 16:55:11
Не надо верить соседям, включая "братские народы". Уже научены.
zanoza
2018-08-16 16:47:16
" на реализацию программы «Карелия» выделено в общей сложности 43 млн. евро, в том числе, более 10 млн. евро финансирует правительство Российской Федерации, примерно столько же - правительство Финляндии, остальную часть - Евросоюз.По словам Шлямина, отбор конкретных проектов сотрудничества начнется 28 августа. В числе проектов, уже получивших предварительное одобрение он назвал дальнейшее обустройство МАПП «Вяртсиля На него выделятся пока около 5 млн. евро, включая прилегающие участки – дороги, сам пункт пропуска, оборудование».
Финны готовы раскошелиться на обустройство инфраструктуры пропускных пунктов,через которые вывозится из Карелии древесина в Финляндию. Вот такое "добрососедство" :)
Orava
2018-08-16 16:45:27
Учитесь как нализывать надо
однозначно
2018-08-16 16:06:32
И от эту лажу он студентам впаривает. Профессор, блин
Гость
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