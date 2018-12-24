Шнуров и Собчак обменялись нецензурными стихами

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами в адрес друг друга.

В воскресенье Шнуров опубликовал пост, в котором прокомментировал слухи об измене Собчак мужу Максиму Виторгану.

При этом музыкант упрекнул телеведущую в том, что она сама выносит на суд общественности подробности личной жизни, а потом "жалуется" на излишнее внимание, пишет РИА Новости.

"Ну до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются…", - написал Шнуров.

Собчак незамедлительно прокомментировала стихотворение Шнурова, используя при этом нецензурную лексику, а также оскорбительно высказалась о тех, кто, как она считает, слишком пристально следит за ее личной жизнью.

"Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто", - ответила Собчак.