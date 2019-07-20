Шнуров променял "Ленинград" на шоу "Голос", где он станет наставником

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров не вернется на сцену, сообщают федеральные СМИ.

Сергей Шнуров принял решение распустить свой "Ленинград", сейчас выступая в рамках прощального тура группы, сообщает "Российская газета". Одновременно он успевает заниматься другими проектами, в которые после завершения музыкальной деятельности, очевидно, намеревается уйти с головой. Недавно, например, стало известно, что он озвучит инопланетянина в третьей части анимационной франшизы "Белка и Стрелка". Этот образ ему близок "как любому алкоголику", пояснил он.

А ещё Шнур активно внедряется в работу телевидения. Сначала стал ведущим перезапущенного "Форта Боярд" - по его словам, уже сняли целый блок приключенческой передачи.

Здесь артисту тоже пригодился жизненный опыт: "Тесно пообщался со змеями, и пауками. Так как я был не единожды женат, мне это давалось легко".

Но и это не всё - Сергей также собирается появиться в шоу "Голос" на Первом канале - в качестве наставника.

"Я там точно буду. Вроде как, уже договорились, - пообещал Шнуров.

А вот на сцену в ближайшее время фронтмен "Ленинграда" возвращаться не намерен, небезосновательно полагая, что шоу-бизнесу "пора отдохнуть от его персоны", а денег он уже заработал предостаточно, передаёт KP.RU.