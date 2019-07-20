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Новости. Общество
21:41, 20 Июля 2019
фото: Сергей Коньков/ТАСС

Шнуров променял "Ленинград" на шоу "Голос", где он станет наставником

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Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров не вернется на сцену, сообщают федеральные СМИ.

Сергей Шнуров принял решение распустить свой "Ленинград", сейчас выступая в рамках прощального тура группы, сообщает "Российская газета". Одновременно он успевает заниматься другими проектами, в которые после завершения музыкальной деятельности, очевидно, намеревается уйти с головой. Недавно, например, стало известно, что он озвучит инопланетянина в третьей части анимационной франшизы "Белка и Стрелка". Этот образ ему близок "как любому алкоголику", пояснил он.

А ещё Шнур активно внедряется в работу телевидения. Сначала стал ведущим перезапущенного "Форта Боярд" - по его словам, уже сняли целый блок приключенческой передачи.

Здесь артисту тоже пригодился жизненный опыт: "Тесно пообщался со змеями, и пауками. Так как я был не единожды женат, мне это давалось легко".

Но и это не всё - Сергей также собирается появиться в шоу "Голос" на Первом канале - в качестве наставника.

"Я там точно буду. Вроде как, уже договорились, - пообещал Шнуров.

А вот на сцену в ближайшее время фронтмен "Ленинграда" возвращаться не намерен, небезосновательно полагая, что шоу-бизнесу "пора отдохнуть от его персоны", а денег он уже заработал предостаточно, передаёт KP.RU.

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