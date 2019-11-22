Шоу Victoria's Secret отменили впервые за 25 лет

Фееричное Victoria’s Secret Fashion Show в этом году не состоится.

Это официальное решение компании, которая владеет всемирно известным бельевым брендом, пишет Cosmopolitan.

Представители организации приняли решение отказаться от экстравагантного метода маркетинга, который не оправдал себя. Продажи белья торговой марки Victoria’s Secret продолжают снижаться. Менеджеры планируют направить средства на восстановление и развитие имиджа бренда. Трата миллионов на праздник с низкими рейтингами была признана нецелесообразной.

Проблемы бренда начались после отказа сотрудничать с моделями plus-size. Многие манекенщицы разных стран обрушились с критикой на компанию. В прошлом году телерейтинги Victoria Secret Fashion Show упали до исторического минимума. Его посмотрели всего 3,3 миллиона зрителей. Для сравнения: шоу в 2011 году увидели более 10 миллионов телезрителей.



Австралийская модель Робин Лоули ранее призывала всех неравнодушных бойкотировать шоу Victoria’s Secret и подписывать соответствующую петицию. Девушке не нравилось, что на подиум выходили только очень худые модели. Ее параметры отличались от стандартных 90−60−90. Она признавалась, что ее подругам приходилось резко ограничивать себя в пище и тренироваться по 4−5 часов в день, чтобы участвовать в показе. Манекенщица осталась довольна решением компании отменить шоу.