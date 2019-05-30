Шпагат Волочковой попал в книгу рекордов

Замеры сделали с помощью строительной линейки

Наконец книга рекордов России добралась и до знаменитого шпагата Анастасии Волочковой. Это произошло в присутствии претенденток на звание мисс "Русское Радио", которые собрались на мастер -классе балерины в спортклубе. Несмотря на свои юные спортивные фигуры, девушки не смогли повторить фирменный шпагат артистки с такой же грацией и кажущейся легкостью, пишет "Комсомольская правда".

"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!", – написала артистка.

Она добавила, что долгие годы работала над своими навыками, и призвала читателей заняться спортом.

На мастер-классе присутствовал Андрей Лобков – главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Guinness.

Он пришел со строительной рулеткой, чтобы измерить наибольшую длину размаха ног в поперечном шпагате балерины. Ноги у артистки длинные, поэтому и размах приличный - 225 см.