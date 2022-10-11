Шуйские коровы умиротворили главу Минсельхоза Карелии (ВИДЕО)

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов рассказал, что его порадовало и огорчило в агрокомплексе им. Зайцева.

В паблике министерства сельского и рыбного хозяйства республики опубликовано видео с итогами визита главы ведомства Владимира Лабинова в агрокомплекс им. Зайцева в поселке Шуя. По словам министра, цель поездки — разобраться в причинах снижения производства молока в этом хозяйстве.



В этом году ожидается падение производства на 3-4% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом образцовое содержание животных вернуло министру Лабинову позитивное настроение.



«Порадовало состояние животных, порадовали отличные ухоженные нетели, хороший здоровый молодняк, фактически стопроцентная сохранность. Идеальное санитарное состояние коровника, — отметил министр. — В общем, приехал сердитый на Зайцева. Но состояние животных меня прям умиротворило. Молодцы».