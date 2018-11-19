Шведское издание заподозрило журналиста из Карелии в работе на российские спецслужбы

Журналист из Карелии Алексей Алексеев, известный по псевдониму Владимиров, попал накануне на страницы крупнейшей газеты Швеции Dagens Nyhetter.

Шведское издание утверждает, что Владимиров является агентом спецслужб, который был внедрен в проект расследовательской журналистики с тем, чтобы передавать информацию о его участниках.

В своей публикации Dagens Nyhetter приводит комментарий самого Владимирова о подозрениях шведских коллег: "Однозначно, это неправда. Но, естественно, что я скажу, что это неправда. Даже если это было правдой, может быть. Но ни один нормальный шпион не сказал бы, что это правда".

Напомним, Алексей Владимиров является учредителем и главным редактором общественно-политического онлайн-журнала "Черника".