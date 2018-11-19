09:28, 19 Ноября 2018
Шведское издание заподозрило журналиста из Карелии в работе на российские спецслужбы
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Журналист из Карелии Алексей Алексеев, известный по псевдониму Владимиров, попал накануне на страницы крупнейшей газеты Швеции Dagens Nyhetter.
Шведское издание утверждает, что Владимиров является агентом спецслужб, который был внедрен в проект расследовательской журналистики с тем, чтобы передавать информацию о его участниках.
В своей публикации Dagens Nyhetter приводит комментарий самого Владимирова о подозрениях шведских коллег: "Однозначно, это неправда. Но, естественно, что я скажу, что это неправда. Даже если это было правдой, может быть. Но ни один нормальный шпион не сказал бы, что это правда".
Напомним, Алексей Владимиров является учредителем и главным редактором общественно-политического онлайн-журнала "Черника".
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