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Новости. Политика
09:28, 19 Ноября 2018
фото: dn.se

Шведское издание заподозрило журналиста из Карелии в работе на российские спецслужбы

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Журналист из Карелии Алексей Алексеев, известный по псевдониму Владимиров, попал накануне на страницы крупнейшей газеты Швеции Dagens Nyhetter.

Шведское издание утверждает, что Владимиров является агентом спецслужб, который был внедрен в проект расследовательской журналистики с тем, чтобы передавать информацию о его участниках.

В своей публикации Dagens Nyhetter приводит комментарий самого Владимирова о подозрениях шведских коллег: "Однозначно, это неправда. Но, естественно, что я скажу, что это неправда. Даже если это было правдой, может быть. Но ни один нормальный шпион не сказал бы, что это правда".

Напомним, Алексей Владимиров является учредителем и главным редактором общественно-политического онлайн-журнала "Черника".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-19 10:50:11
Попался шпион. Долго скрывал свою личину под кличкой "Владимиров". Теперь грантоедам ихние западные хозяева пайку урежут
NIK
2018-11-19 10:42:44
Бред какой то . Тут все журналисты и комментаторы в Столице - шпионы , раз своё мнение имеют .
Гость
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