Сильный дождь обрушится на Карелию в ближайшие часы

Во второй половине дня 23 мая и ночью 24 мая по южным, центральным и северным районам Карелии ожидается сильный дождь, предупредили в МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 23 мая местами, преимущественно по южным районам, ночью 24 мая по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь.



Как сообщили в региональном Управлении МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.



В МЧС рекомендуют во время сильного дождя ограничить поездки на личном автотранспорте, а также нахождение детей на улице; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.