Реклама на сайте
Прислать новость
Легковушка врезалась в машину дорожной службы в Петрозаводске
22.05.2021 17:28
Игорь Зубарев считает, что Музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания 10
22.05.2021 16:12
Ливни накроют Карелию в воскресенье
22.05.2021 17:00
Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 12:56

Сильный дождь обрушится на Карелию в ближайшие часы

Новости. Погода
12:35, 23 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Во второй половине дня 23 мая и ночью 24 мая по южным, центральным и северным районам Карелии ожидается сильный дождь, предупредили в МЧС.

По информации карельского  Гидрометцентра, во второй половине дня 23 мая местами, преимущественно по южным районам, ночью 24 мая по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

В МЧС рекомендуют во время сильного дождя ограничить поездки на личном автотранспорте, а также нахождение детей на улице; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тимоха
2021-05-23 15:48:37
Ничего страшного! Зонт возьмём!
Изя
2021-05-23 14:16:13
При коммунистах такой погоды не было , так ведь , кир ))) :)
кир
2021-05-23 14:45:45
Изя, кот сказал, что разная погода была и лучше сидеть дома. Что он успешно делает.)))
Изя
2021-05-23 15:04:06
Сколько же лет коту , если он при коммунистах жил и пиндосов видел ????))),
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек

Аналитика

21.05.2021 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 6
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица 2
21.05.2021 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 21
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»