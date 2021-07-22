Синоптик не исключил очень жаркой погоды в августе

Очень жаркие дни в августе исключать нельзя, несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля - 1 августа.

Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На самом деле это не так. Во-первых, по климату, самые высокие температуры наблюдаются в последние пятидневки июля и в первые дни августа. Самые жаркие дни — 31 июля и 1 августа. Но все это в среднем. Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около плюс 30 градусов, и даже в конце августа. Нельзя так декларировать (что не будет больше жарких дней — ред.). Еще рано провожать лето», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр выпустит 30 июля.