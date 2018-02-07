Синоптики обещают потепление завтра в Петрозаводске

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В четверг, 8 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем -4, -9 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -13, -18, местами до -25; на юге -7,-12 градусов по Цельсию. Днем -4, -9, на севере местами до -16.
В Петрозаводске небольшой снег, слабая метель.
Температура ночью -10, -12, а днем -4 -6 градусов.
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