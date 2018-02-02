Синоптики прогнозируют снег на большей части Карелии в субботу

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В субботу, 3 февраля, в Карелии ожидается облачная погода, снег.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью и днем -9, -14, местами до -18 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске временами небольшой снег.
Температура ночью и днем -9, -11 градусов.
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