Сирены не завоют в Карелии в первый день весны

Проверки систем оповещения 1 марта не будет, сообщили в Госкомитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности принято решение о переносе сроков проведения проверок.

О новых сроках будет доведено дополнительно.