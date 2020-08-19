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"Сюда можно вкладывать деньги": Парфенчиков оценил оптимизм бизнеса в Карелии

Новости. Общество
15:55, 20 Августа 2020
фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов
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Предприниматели в Карелии строят оптимистичные планы на будущее, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Бизнес оптимистичен. У него колоссальные планы", - сказал губернатор на заседании правительства.

Такое впечатление у него возникло после поездки по южным районам Карелии.

"Я сам с очень хорошим настроением приехал после посещения юга республики… Куда бы я не заезжал, с кем бы я ни разговаривал, у всех планы развития бизнеса. Причем, планы достаточно серьезные. Да, нужна помощь, нужна поддержка по земле, по кредитам, но самое главное, что интересно, у многих уже есть внешние партнеры из других регионов России, из других стран, которые убедились, что бизнес в республике можно вести, сюда можно вкладывать деньги. И это здорово", - резюмировал глава Карелии.

Поэтому он считает преждевременными пессимистичные прогнозы социально-экономической ситуации в Карелии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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